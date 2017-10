Der DeineTierwelt Tierschutzmonat: Gemeinsam stark für den Tierschutz!

Jedes Jahr am 4. Oktober wird der Welttierschutztag gefeiert. Um ganz besonders auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, dreht sich auf DeineTierwelt der ganze Monat Oktober rund um das Thema Tierschutz. Was können wir alle dazu beitragen, Tiere zu schützen und wie können wir Tieren ein schöneres Leben bieten? Dazu zählt nicht nur Artenschutz weltweit, sondern auch Rücksicht auf unsere heimischen Tiere sowie Tieren in Not.

Spannende Artikel, tolle Gewinnspiele und vieles mehr zum Thema Tierschutz

In unserem Magazin findet Ihr den ganzen Monat lang viele spannende Artikel: Was kann jeder für den Artenschutz tun? Welche Tierschutzorganisationen gibt es und wofür setzen sie sich überhaupt ein? Was macht DeineTierwelt für den Tierschutz und wie erkenne ich unseriöse Angebote im Internet? Warum sollte ich es unbedingt in Betracht ziehen, ein Tier aus dem Tierheim aufzunehmen? Auch spezifischere Themen werden aufgegriffen: Was mache ich, wenn ich einen Igel finde, wie halte ich Pferde artgerecht und wusstet Ihr schon, dass der Feldhamster in Westeuropa vom Aussterben bedroht ist?

Neben vielen wissenswerten Infos warten außerdem einige Gewinnspiele sowie Mitmach-Aktionen. Über die Social Media-Kanäle teilen wir zudem viele weitere spannende Tierschutz-Themen und hoffen auf einen regen Austausch mit Euch!

Taten sagen mehr als Worte

Da Taten mehr sagen als Worte wird DeineTierwelt im Zuge des Tierschutzmonats jedes Jahr kleinere Tierschutzorganisation unterstützen, die auf Spenden angewiesen sind und oft am Existenzminimum arbeiten müssen. Damit wollen wir auf die Arbeit vieler toller – und oft auch ehrenamtlicher – Tierschützer aufmerksam machen, ihnen die Arbeit ein Stück weit erleichtern und ihren Schützlingen helfen.

Für die finanzielle Unterstützung werden die Einnahmen jeder kostenpflichtigen Anzeige im DeineTierwelt-Tiermarkt anteilig an drei Tierschutzvereine gespendet. Alle Nutzer können außerdem unabhängig davon gerne einen freiwilligen Betrag spenden.

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf dem Tierschutzverein Pitbull, Stafford & Co. aus Köln (hier spenden oder Pate werden), der Katzenhilfe Aachen e.V. (hier spenden oder Pate werden) und der Wildtierstation Lüneburger Heide e.V. (hier spenden oder Freund der Station werden). Bei Spenden bitte den Betreff “DeineTierwelt” angeben.